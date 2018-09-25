США посоветовали Украине не шутить с Россией на Азовском море

Журнал The American Conservative выразил мнение, что Россия имеет все возможности, чтобы мгновенно уничтожить украинский флот в Азовском море.

По информации издания, Украина имеет всего лишь несколько сторожевых кораблей в Азовском море, а военно-морской флот РФ может пустить на дно эти корабли и стереть базу за считанные минуты.

В связи с этим издание задается вопросом, насколько серьезно Вашингтон готов отправить свои корабли для поддержки Киева в Азовском море, сообщает «НСН» со ссылкой на RT.