Посол РФ объяснил жесткие меры США в отношении Бутиной
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что если бы отбывшая наказание в США Мария Бутина не была россиянкой, против нее не приняли бы столь жестких мер.
По словам дипломата, каждый россиянин должен быть предельно осторожен, когда он направляется в Соединенные Штаты Америки.
Антонов подчеркнул, что Бутина просто хотела наладить российско-американские отношения, «отношения между людьми», пишут «Известия».
Сама Мария Бутина призналась, что не ожидала ареста. По словам девушки, она верила в верховенство права в Соединенных Штатах.
Ранее сообщалось, что самолет с россиянкой Марией Бутиной, освобожденной из американской тюрьмы, приземлился в столичном аэропорту Шереметьево. В США она отбыла 18-месячный тюремный срок.
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