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Пособия на детей и инвалидов в РФ проиндексируют с февраля

Пособия на детей и инвалидов в РФ проиндексируют с февраля

С 1 февраля в России на 4,3% увеличатся пособия ветеранам, инвалидам и гражданам с детьми. Документ об индексации социальных выплат подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Коэффициент выплат с февраля повысится до 1,043. Для сравнения, в 2018 году он составлял 1,025. Как объясняется в документе, индексация выплат связана с ростом потребительских цен.

Новый порядок расчетов коснется пособий ветеранам, инвалидам, россиянам с детьми и выплат при обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и от профессиональных болезней, говорится на сайте кабмина.

В декабре 2018 года вице-премьер Татьяна Голикова сообщала об индексации социальных выплат. Она указывала, что повышены будут размеры пособий ветеранам, героям СССР, инвалидам, беременным женам военнослужащих и другим категориям граждан.

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Места: Россия
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