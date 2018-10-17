Замгендиректора «Магнита» досрочно покинул компанию

Заместитель генерального директора «Магнита» Илья Саттаров досрочно прекратит полномочия члена правления компании. Он являлся последним членом команды основателя и экс-директора одного из крупнейших ритейлеров в России Сергея Галицкого.

Заявление об увольнении принял совет директоров компании 17 октября. Место Саттарова займет директор по информационным технологиям и защите информации Евгений Мельников.

Саттаров работал в «Магните» с 2010 года. Последние годы он курировал вопросы логистики, развития и кадров, сообщает Агентство экономической информации «Прайм». До прихода в «Магнит» Саттаров возглавлял Южную региональную дирекцию «Банк Сосьете Женераль Восток», а в 2003–2007 годах являлся вице-президентом краснодарского филиала «Альфа-банка».

«Магнит» входит в число ведущих продуктовых ритейлеров России. В стране работают 16 096 магазинов сети. Гендиректором «Магнита» сейчас является Ольга Наумова. До конца апреля она возглавляла торговую сеть «Пятерочка».

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