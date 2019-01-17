Последний кинооператор времен Второй мировой войны умер в РФ

В возрасте 98 лет скончался последний фронтовой кинооператор Борис Соколов. О его смерти сообщил Союз журналистов Москвы.

Как рассказали «Интерфаксу» в СЖМ, он долгое время оставался единственным фронтовым кинооператором Второй мировой войны. Соколов скончася за месяц до своего 99 дня рождения.

Он родился в 1920 году. В 1941 году закончил обучение на операторском факультете Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова (ВГИК). С сентября того же года Соколов стал работать на Алма-Атинской студии кино, где на протяжении трех лет снимал тыловую хронику. В 1944 году его направили на 1-й Белорусский фронт, в год окончания войны он служил в киногруппе Забайкальского фронта.

Снятые им кадры войны вошли в документальные фильмы «Знамя победы над Берлином водружено», «Берлин» и другие. Он принимал участие в съемках подписания акта капитуляции Германии и Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года.

В числе его наград – медали «За оборону Москвы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». С 1980 года Соколов носил звание Заслуженного деятеля искусств РСФСР, а с 1990-х годов - Почетного кинематографиста России.