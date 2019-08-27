Последних касаток из «китовой тюрьмы» выпустили на свободу
Две последние касатки бухты Средняя в Приморье были наконец выпущены на свободу из «китовой тюрьмы». После того, как они ушли подальше в море освободили еще шесть белух.
Самку Харю и самца Фореста перед тем как выпустить сделали массаж. Таким образом им восстановили мышечный тонус перед их долгим путешествием.
За их поведением будут следить ученые с помощью спутниковых меток. Эксперты подтверждают, что касатки могут адаптироваться к тому, чтобы жить в море и воссоединяться со своими дикими сородичами, сообщают РИА Новости.
Напомним, президент России Владимир Путин 22 февраля дал поручение решить судьбу животных.
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