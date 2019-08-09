После санкций Huawei создала собственную операционную систему
Китайская компания Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS. Ее будут устанавливать в случае запрета на использование Android.
Операционную систему Harmony OS показали на конференции разработчиков в Дунгуане. ОС можно ставить на смартфоны, а также на бортовые компьютеры в машины и на «умные» колонки.
Harmony OS полностью отличается от Android и iOS, пишут «Ведомости». Сначала новую ОС установят на телевизоры Honor. На других устройствах операционку будут ставить не ранее 2022 года.
Ранее в США компанию Huawei внесли в черный список, запретив покупать американские компоненты и технологии. От сотрудничество с ней отказался американский Google. После санкций продажи смартфонов упали на 40%.
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