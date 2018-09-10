После металлургов Андрей Белоусов решил раскулачивать угольщиков
Помощник президента РФ Андрей Белоусов заявил, что российские угольные компании должны отдавать часть доходов от экспорта в регионы Дальнего Востока.
По его мнению, увеличение пропускной способности Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей приведет к росту поставок угля за границу, в связи с этим было бы «очень правильно», чтобы регионы получили от этого выгоду.
По словам Андрея Белоусова, в субъектах продолжит расти экологическая нагрузка, а доходы будут формироваться в другом месте.
В августе Андрей Белоусов предложил изъять у 14 крупных металлургических, химических и добывающих компаний сверхдоходы на 513 млрд рублей, однако все закончилось жалобой металлургов Владимиру Путину, передает «URA» со ссылкой на РБК.
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