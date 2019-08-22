После драки с участием цыган в кузбасском селе завели два дела
Полиция Кузбасса возбудила два уголовных дела после массовой драки с участием цыган. Инцидент произошел накануне в селе Подгорное Ленинск-Кузнецкого района.
В драке участвовали местные жители, в том числе, цыгане. В полиции заявили, что национальной подоплеки в ней нет, и назвали столкновение русских и цыган «пьяным конфликтом». В результате драки двое получили ножевые ранения, уточняет «Коммерсант».
После случившегося около ста человек пришли к дому, где живут цыгане. Жители села хотели устроить самосуд. Цыгане, в свою очередь, вызвали полицию. Администрация Подгорного намерена провести народный сход после инцидента.
В селе проживают не более 17 цыган, а население составляет около 800 человек.
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