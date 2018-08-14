После ЧМ-2018 по футболу в России пиво на стадионы больше не вернут
В Роспотребнадзоре убеждены, что возвращать на трибуны футбольных стадионов в России пиво не следует по причине низкой культуры поведения болельщиков и алкоголизации населения.
Отмечается, что употребление алкоголя значительно повысит риски травматизма и насилия среди болельщиков, а также среди прохожих, которые попадут под руку нетрезвым фанатам.
Ранее в августе вице-премьер России Ольга Голодец заявила, что в правительстве прорабатывается вопрос о разрешении продажи пива на стадионах, сообщает «ТВЦ» со ссылкой на «Известия».
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