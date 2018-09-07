После банкета во дворце Петербурга людей штабелями кладут в больницы

Участники банкета в Константиновском дворце получили пищевое отравление, после которого девять человек были госпитализированы.

Гостей обслуживал ресторан отеля Four Seasons Hotel Lion Palace St Petersburg.

Ситуацию изучают специалисты Роспотребнадзора. Они проверяют поставщиков питания, в том числе ресторана «Гимназия» на Конногвардейском бульваре, где пострадавшие ужинали за день до отравления, передает «Санкт-Петербург».