После банкета во дворце Петербурга людей штабелями кладут в больницы
Участники банкета в Константиновском дворце получили пищевое отравление, после которого девять человек были госпитализированы.
Гостей обслуживал ресторан отеля Four Seasons Hotel Lion Palace St Petersburg.
Ситуацию изучают специалисты Роспотребнадзора. Они проверяют поставщиков питания, в том числе ресторана «Гимназия» на Конногвардейском бульваре, где пострадавшие ужинали за день до отравления, передает «Санкт-Петербург».
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