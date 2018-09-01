После аварии в Сочи началась выемка документов авиакомпании Utair

В аэропортах Внуково и Сочи началась выемка документов авиакомпании Utair после аварии с 18 пострадавшими.

В Следственном комитете России (СКР) сообщили: «Назначен ряд судебных экспертиз, а также осуществляется выемка необходимой документации в аэропортах Сочи, Внуково и в других организациях авиакомпании Utair».

Следователи и криминалисты уже осмотрели место аварии и допросили членов экипажа воздушного судна, сотрудников аэропорта в Сочи и наземных служб, передает РБК.

Инцидент с аварией самолета Utair произошел в ночь на 1 сентября. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и съехал в реку. В результате жесткой посадки судно загорелось, пострадали 18 человек.