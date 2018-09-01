После аварии в Сочи началась выемка документов авиакомпании Utair
В аэропортах Внуково и Сочи началась выемка документов авиакомпании Utair после аварии с 18 пострадавшими.
В Следственном комитете России (СКР) сообщили: «Назначен ряд судебных экспертиз, а также осуществляется выемка необходимой документации в аэропортах Сочи, Внуково и в других организациях авиакомпании Utair».
Следователи и криминалисты уже осмотрели место аварии и допросили членов экипажа воздушного судна, сотрудников аэропорта в Сочи и наземных служб, передает РБК.
Инцидент с аварией самолета Utair произошел в ночь на 1 сентября. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и съехал в реку. В результате жесткой посадки судно загорелось, пострадали 18 человек.
Следующая новость Минобороны узнало о подготовке США боевиков для терактов в Сирии
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии