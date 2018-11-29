Посадочные талоны в аэропортах России заменят смартфонами

Посадочные талоны в аэропортах России заменят смартфонами

C 2019 года российские аэропорты могут заменить бумажные посадочные талоны на электронные. Приказ Минтранса уже согласовали в МВД.

Аэропорты поддержали инициативу ведомства. В некоторых воздушных гаванях уже установили турникеты для проверки электронных талонов.

Авиаперевозчик будет оформлять посадочный талон в виде штрих-кода и направлять его на планшет или смартфон пассажира. Во время досмотра сотрудник аэропорта отсканирует документ на экране телефона.

За скорое принятие новых правил выступили сами аэропорты. Там указывают, что сейчас в законодательстве действуют две взаимоисключающие нормы: по одной электронный посадочный талон имеет такую же силу, что и бумажный. По другой, от пассажиров требуется наличие штампа о прохождении досмотра на бумаге. Новый закон призван устранить эти разногласия.

В аэропортах заявили «Известиям», что введение новой системы не требует специальной перестройки терминалов, а воздушные гавани уже протестировали технологию. Там уверены, что введение электронных посадочных талонов ускорит процедуру посадки пассажиров на рейс и сократит расходы авиакомпаний.

Во многих странах эта система используется с середины 2000-х годов. В Москве эксперимент стартовал только в 2013-2014 годах. Тогда из аэропорта «Внуково» вылетел первый пассажир с электронным посадочным талоном на смартфоне.

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