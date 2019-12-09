Порошенко закидали яйцами после митинга в Киеве

Экс-президента Украины Петра Порошенко забросали яйцами.

Инцидент случился во время акции оппозиции накануне саммита в «нормандском формате». Политик выступил с речью перед собравшимися, после чего на сцену вышел хор.

На последних аккордах гимна страны Порошенко подошел к микрофону и закричал «Слава Украине!». Через несколько секунд из толпы в сторону экс-президента полетели яйца, одно из которых попало в супругу политика, другое поймал депутат Верховной рады Ахтем Чийгоз. После этого бывший президент потребовал остановить метателя яиц, сообщает РИА Новости.

Ранее Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предложило Генеральной прокуратуре обратиться к Верховной раде с запросом о привлечении к уголовной ответственности экс-президента страны Петра Порошенко.

Речь идет о возможном неправомерном влиянии на отбор членов Высшего совета правосудия в марте–мае 2019 года, подозреваемым по которому проходит Порошенко. Бывшего президента Украины подозревают в свержении конституционного строя или захвате государственной власти, а также в злоупотреблении служебным положением, пишет «Лента.Ру».

Читайте нас в мобильном приложении