Попытка разбить головой иллюминатор закончится судом

На авиадебошира, который пытался разбить головой иллюминатор на борту, завели уголовное дело.

Суд назначил пока пять суток ареста, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Инцидент произошёл ранее на борту самолёта, летевшего из Тель-Авива в Санкт-Петербург. Из-за происшествия пришлось производить экстренную посадку борта в Краснодаре, сообщают РИА Новости.

Ранее пьяный мужчине напал на экипаж самолёта перед вылетом в Москву в аэропорту Новосибирска Толмачево