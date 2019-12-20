Популярность вейпов среди подростков растет

Количество подростков, пробовавших электронные сигареты до 14 лет, утроилось за последние пять лет.

Таковы данные американских наркологов. У медиков и специалистов по общественному здоровью вызывает тревогу то, что вейпы стали особенно популярны среди подростков благодаря их почти неограниченной доступности, вкусовым добавкам и яркой рекламе.

Кроме того, два года назад канадские наркологи обнаружили, что никотиновые испарители не предотвращают, а способствуют распространению классического курения среди несовершеннолетних, сообщает ТАСС.

Тем временем, Госдума приняла в первом чтении законопроект, приравнивающий электронные сигареты, вейпы и кальяны к обычным табачным изделиям с точки зрения ограничений на потребление и продажу.

Как передает ТАСС, документ, внесенный группой сенаторов во главе с Валерием Рязанским, в частности, распространяет штрафы за курение табака в запрещенных местах на электронные сигареты, кальяны и вейпы.

Штраф остается прежним: от 500 до 1 тысячи рублей, курение кальяна или электронных сигарет на детской площадке обойдется нарушителю в 2-3 тысячи рублей.

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