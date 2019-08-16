Пополнение транспортных карт наличными запретят в РФ через год

В большей части российских регионов с 2020 года станет невозможным пополнение транспортных карт наличными без документа, удостоверяющего личность. Это коснется около 30 млн карт.

Нововведение связано с принятыми поправками в закон о национальной платежной системе. Он разрешает неидентифицированным клиентам платить оператору электронных денежных средств только с использованием банковского счета. Это означает, что анонимное пополнение электронных кошельков запрещено.

В Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) сказали РБК, что запрет коснется, в том числе, транспортных карт.

В России выпущены 60 млн карт в 75 городах. Половина из них работает по модели электронного кошелька.

