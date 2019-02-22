США пообещали прижать Россию и Китай «троянским конем»

США пообещали прижать Россию и Китай «троянским конем»

Начальник штаба ВВС США Дэвид Голдфайн заявил о подготовке новой стратегии боевых действий против России и Китая. Она заключается в «скрытом вторжении» вглубь территории противника.

Подготовку новой стратегии Штаты объяснили нарастающими угрозами со стороны России и КНР. В Совете Федерации посчитали такие планы сомнительными.

Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Цеков объяснил, что стратегия «троянского коня» прозвучала на фоне послания российского президента парламенту.

Он считает, что американцев «смущают успехи России в укреплении обороноспособности». Цеков указывает, что если бы Пентагон рассчитывал на «скрытность», то вряд ли бы разглашал свои планы.

«Нагнетание международной обстановки даст им (США – прим.) больше заказов и, как следствие, доходов. Этой тактикой американцы пользуются со времен Второй мировой войны», - заявил собеседник «ПолитЭксперта».

Цеков добавил, что России не страшны новые стратегии США. При этом такие планы могут доставить немало хлопот неподготовленным к «сюрпризам» Пентагона государствам.

Ранее в России заявили о разработке беспилотного подводного аппарата «Посейдон», который не заметен под водой и может уничтожать военно-морские объекты противника.

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