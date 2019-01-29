ЦБ пообещал давать «ипотечные каникулы» при форс-мажорах
Центробанк России предложил ввести «ипотечные каникулы» для россиян, потерявших работу. Их детали раскрыл первый зампредседателя регулятора Сергей Швецов.
Общая продолжительность «каникул» может составить не более 12 месяцев по одному кредиту. В это время заемщики смогут самостоятельно решать, полностью прекратить выплаты или снизить их размер, уточняет РИА Новости.
По словам Швецова, массовый «отдых» заемщиков не приведет к проблемам с ликвидностью у банков, так как многие россияне предпочитают погашать кредит раньше срока. Введение «ипотечных каникул» приведет к снижению ставок по ипотеке, отмечает он, а значит кредиты на приобретение жилья станут более доступными.
Осенью 2018 года сообщалось, что количество просроченных платежей по ипотечным кредитам в России достигло исторического минимума. Доля таких заемщиков составляла 1,9% против 3% годом ранее.
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