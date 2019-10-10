Помощник Кадырова рассказал о его болезни после «отравления»

Помощник главы Чечни по СМИ Ахмед Дудаев рассказал, что Рамзан Кадыров, как любой человек, может заболеть, получить ушиб или подхватить грипп. Так он прокомментировал слухи о том, что его отравили.

Дудаев назвал «больными» авторов сообщений о Кадырове и посоветовал им заняться другими проблемами, пишет Lenta.ru.

В начале октября появилась информация, что Кадыров несколько дней не появляется на людях. Сообщалось, что его могли отравить заговорщики, среди которых были бывший мэр Аргуна Ибрагим Темирбаев, первый замминистра МВД Апти Алаудинов и глава города Урус-Мартан Валид Абдурешидов. Последние позже поклялись, что не предавали Кадырова. Министр здравоохранения республики на слухи о направлении Кадырова на лечение в Москву сообщал, что у главы Чечни ОРЗ.