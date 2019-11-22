В Twitter разрешили скрывать ответы к своим публикациям

Микроблог Twitter позволил пользователям скрывать ответы на свои публикации.

Как отмечают в компании, это необходимо для большего контроля над беседами. Функция уже прошла тестирование и доступна пользователям по всему миру.

Как отметили в Twitter, во время тестирования функции выяснилось, что большинство людей скрывают ответы, которые они считают неуместными или раздражающими, а многие пользуются скрытием ответов вместо включения беззвучного режима, сообщают «Известия».

Ранее Twitter сообщил о проблемах, из-за которых личные данные пользователей могли быть использованы для персонифицированной рекламы.

По словам представителей компании, в приложении не работал должным образом выбор настроек пользователем.

В Twitter отметили, что они могли показывать рекламу на основе сделанных компанией выводов об используемых устройствах, даже если соответствующее разрешение не было получено от пользователя.

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