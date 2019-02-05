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Пользователей счетчиков избавят от «проверочного рабства»

Пользователей счетчиков избавят от «проверочного рабства»

Россиян хотят освободить от обязанности самостоятельно проверять исправность работы счетчиков воды. Соответствующие поправки в законодательство разработает Росстандарт.

По мнению главы ведомства Алексея Абрамова, проверять исправность работы счетчиков обязаны не жильцы, а поставщики ресурсов. Для этого Минпромторг, Минстрой, Минэкономразвития вместе с Росстандартом разработают поправки в закон, которые освободят граждан от обязанности следить за корректностью показаний приборов учета.

В интервью «Российской газете» Абрамов указал, что в случае принятия поправок россиянам придется обеспечить доступ к внутридомовым счетчикам.

В Москве необходимостью проводить регулярные проверки счетчиков часто пользуются мошенники. Они звонят в квартиры и сообщают, что жильцы просрочили время проверки, после чего предлагают за плату проверить или заменить приборы. Преступники утверждают, что вернуть деньги за услугу можно в районном центре «Мои документы» и называют номер окна и фамилию сотрудника.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об установке «умных счетчиков». Согласно документу, с 1 июля 2020 года россиянам не придется информировать кого-либо о поломке устройства и устанавливать новый.

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Места: Россия
События: общество
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