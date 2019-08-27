Поляки бегут из Италии

Первый побег из итальянской тюрьмы Поджореале совершил польский заключённый. Впервые за сто лет существования исправительного заведения кто-то смог покинуть его таким образом.

32-летний Роберт Лисовски, который обвинялся в убийстве, пролез через стену. Для этого он связал веревку из простыней. Полиция Неаполя ведёт поиски беглеца, сообщает «Лента.ру».

Тюрьма Поджореале считается самой переполненной в Западной Европе. Ранее в ней была обнаружена пыточная.