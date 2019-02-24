На поля России выведут беспилотные комбайны

В России создается система автоматизированного управления сельхозтехникой с комплексом ГЛОНАСС.

Отмечается, что новая система позволит связать в единую систему электронную оцифровку рельефа, системы машинного зрения, беспилотное управление и моделирование процессов растениеводства.

Также отмечается, что к 2030 году объем производства сельскохозяйственной техники и оборудования в России вырастет до 300 миллиардов рублей, а отечественная техника будет занимать не менее 80% уже к 2021 году, передает RG.ru.