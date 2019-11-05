Полуостров в России нелегально населили китайцы

Китайцы без разрешения массово приезжают на Камчатку – район с ограниченным посещением. Здесь они нелегально подрабатывают туроператорами, не уплачивая налогов и подвергая опасности туристов.

Об этом рассказала председатель «Ассоциации туриндустрии Камчатки» Ирина Седова. По ее словам, китайцы приезжают во Владивосток по электронной визе, после чего, не получив разрешения от ФСБ, отправляются на Камчатку. Там они селятся у родственников и подрабатывают турагентами.

Седова отметила, что власти «закрывают глаза» на беспорядок, нелегальных туристов не контролируют миграционная служба и ФСБ. Однако решать проблему с нелегальными туристами нужно незамедлительно, подчеркнула она.

«Мы с ужасом наблюдали: подводят группу к подножию вулкана и говорят — дальше идите «туда». «Туда» это по дикой камчатской природе, с голодными медведями, опасными участками! Это удивительно, что до сих пор не произошло какого-нибудь несчастья», — цитирует Седову ИА Regnum.

Ранее в РПЦ предсказали, что через несколько десятков лет азиатскую часть России заселят китайцы.