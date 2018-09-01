Получить загранпаспорт нового поколения в России стало проще
С 1 сентября россияне могут оформить загранпаспорта нового поколения в МФЦ округов и административных центров в населением более 50 тысяч человек.
Заграничные паспорта с электронным носителем информации ввели в России в 2005 году. При этом с февраля текущего года их можно было получить только в многофункциональных центрах, расположенных в городских округах и районных центрах с населением более 100 тысяч, а также в городах федерального значения.
С 3 августа размер госпошлины на них вырос с 3,5 до 5 тысяч рублей, сообщает РИА Новости. Для детей до 14 лет он обойдется в 2,5 тысячи вместо прежних полутора тысяч рублей.
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