Полсотни россиянок с детьми пропали в Сирии

Около 50 россиянок с детьми пропали из сирийского лагеря Айн-Исса, в котором содержатся семьи сторонников ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ).

По информации «Би-би-си», лагерь остался без охраны после начала турецкой военной операции на северо-востоке Сирии. Тогда курдское ополчение, под контролем которого находилась тюрьма, оставило покинуло лагерь, оставив там всех заключенных.

Спустя некоторое время они вернулись и начали угрожать поджечь палатки. Спустя несколько минут они действительно подожгли весь лагерь.

Женщины, не успев собрать вещи, взяли детей и отправились в пустыню. Позже они встретились с протурецкими отрядами, и любая связь с россиянками пропала.

Напомним, 9 октября Анкара начала военную операцию на северо-востоке Сирии. Ее целью было — занять сирийскую территорию от реки Евфрат до иракской границы, освободив ее от курдских формирований.

22 октября, после встречи президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, стало известно о прекращении операции.