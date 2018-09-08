Польскому историку отказали во въезде на территорию России

Замдиректор Центра польско-российского диалога, польский историк Лукаш Адамский получил документ о запрете на въезд в Россию до марта 2021 года.

Соответствующий документ ему предъявили при попытке пересечь границу через погранпереход Гусев-Гольдап. В запрете говорится, что он «стал для ФСБ угрозой обороноспособности, национальной безопасности либо общественному порядку в Российской Федерации», передает «Коммерсантъ».

Официальную причину отказа во въезде ему не назвали. Сам Адамский предполагает, что отказа связан с обсуждением в Центре проблемы польско-российских отношений с участием украинских и западных экспертов.

В мае в Россию не пустили другого известного политолога из Польши, экс-директора Центра польско-российского диалога и согласия Славомира Дембского.

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Организации: ФСБ
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