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Польский конкурент «Северного потока-2» уперся в «Газпром»

Польский конкурент «Северного потока-2» уперся в «Газпром»

Польша заявила о планах построить собственный газопровод, который станет альтернативой российскому проекту «Северный поток-2». Однако оказалось, что полякам придется согласовывать строительство с «Газпромом».

Речь идет о проекте Baltic Pipe. Польша готовится пустить газопровод в Норвегию, однако там он обязательно столкнется с «Северным потоком-2».

Аналитик Роберт Томашевский заявил, что Варшаве придется согласовать проект с «Газпромом». При этом российская сторона может затянуть процесс, откладывая решение вопроса.

Запланировано, что Baltic Pipe подключится к норвежской газовой сети к 2022 году, пишет «ПолитЭксперт». При этом сейчас Норвегия снижает добычу газа и остается открытым вопрос о реальности польского проекта.

«Северный поток-2» предусматривает строительство газопровода из России в Германию через Балтийское море. Ввод в эксплуатацию планируется в 2021 году.

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