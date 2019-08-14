Польша потребует больше денег за транзит российского газа

Польша пересмотрит условия прокачки российского газа через территорию страны после 2020 года, заявил журналистам уполномоченный правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский.

По его словам, каждый год через страну проходит 29 миллиардов кубометров российского газа. При этом транзит оплачивается по столь низким тарифам, что Польша получает с этого только 5,4 миллиона долларов. Это, по мнению польского депутата, просто «ноль», передаёт РБК.

Напомним, срок действия транзитного контракта на польском участке газопровода Ямал — Европа заканчивается в мае 2020 года.