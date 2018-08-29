Половине российских семей слишком дорого обходится 1 сентября
Данные опроса, проведённого ВЦИОМ, показывают - финансовые трудности возникают у половины родителей, которые готовят ребёнка к новому учебному году.
Также социологи подчеркнули, что 36% опрошенных родителей считают школьное образование в нашей стране соответствующим мировым стандартам.
Однако почти столько же – 33% респондентов – придерживаются обратной точки зрения, передает «НСН» со ссылкой на «РЕН-ТВ».
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