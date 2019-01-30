Половина россиян побаивается войны с другими странами

Более половины граждан России сочли реальной угрозу войны с другими государствами. Это следует из данных опроса «Левада-центра».

О наличии реальной военной угрозы в середине декабря 2018 года заявили 56% россиян. Еще 39% граждан сомневались или полностью отрицали ее.

За все время исследований с 2000 года самое большое количество респондентов, испытывающих страх перед войной, было зафиксировано во время революции на Украине и противостояния в Донбассе. Так, в январе 2014 года 56% россиян боялись войны, в январе 2015 года – 68%.

Сейчас 88% населения уверены, что армия защитит страну в случае реального столкновения с другими государствами, отмечает РБК. Это самый большой показатель за все годы опроса.

Политологи отмечают три возможных фактора, вызывающих высокую напряженность в обществе. К ним относятся распространение в новостях информации об агрессии со стороны других стран, частые военные учения и акцентирование темы потенциала и сил России.

Опрос прошел с 13 по 19 декабря. В нем участвовали 1600 респондентов.