Половина жителей РФ свалила вину за рост цен на президента

Половина жителей РФ свалила вину за рост цен на президента

Более половины россиян (55%) считают ответственным за проблемы в стране президента Владимира Путина. Это следует из проведенного в ноябре опроса «Левада-центра».

Треть респондентов (37%) считает виновным в бедах России правительство и министров, 21% - премьер-министра Дмитрия Медведева. Меньше всего ответственность несут губернаторы – так думает 13% россиян.

За 18 лет опросов доля респондентов, считающих Путина ответственным за проблемы в стране, превышала 50% трижды: в ноябре 2018, в августе 2012 года (51%) и в августе 2014 года (65%).

«Это хорошо, когда в стране все хорошо, но когда жизнь ухудшается — это работает против президента», - пояснил РБК социолог «Левада-центра» Денис Волков.

Специалисты попытались также выяснить у россиян, насколько высока в России вероятность протестов. Большая часть (59%) считают это маловероятным, еще 37% заявили о возможных выступлениях общества против падения уровня жизни.

Опрос проводили с 22 по 28 ноября. В нем приняли участие 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет.

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