Под полом в московской «Чайхане» обнаружили труп

В столичном районе Люблино на юго-востоке Москвы во время ремонта в ресторане «Чайхана» были обнаружены останки человека. Его ноги были связаны электрическим проводом, пишут СМИ.

«По предварительной информации, во время ремонта пола в ресторане рабочие обнаружили скелетированные останки человека, которые пролежали там более 10 лет», — сообщили ТАСС в столичном Главном следственном управлении СК РФ.

Сейчас найденные останки отправлены на экспертизу, после которой можно будет установить пол и возраст погибшего. Следователи проводят проверку.