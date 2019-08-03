Под полом в московской «Чайхане» обнаружили труп
В столичном районе Люблино на юго-востоке Москвы во время ремонта в ресторане «Чайхана» были обнаружены останки человека. Его ноги были связаны электрическим проводом, пишут СМИ.
«По предварительной информации, во время ремонта пола в ресторане рабочие обнаружили скелетированные останки человека, которые пролежали там более 10 лет», — сообщили ТАСС в столичном Главном следственном управлении СК РФ.
Сейчас найденные останки отправлены на экспертизу, после которой можно будет установить пол и возраст погибшего. Следователи проводят проверку.
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