У полковника Захарченко нашлись еще активы на 484 млн

Генпрокуратура обнаружила у полковника Дмитрия Захарченко новые активы почти на полмиллиарда рублей. Их планируют изъять в доход государства.

Об этом рассказал официальный представитель ведомства Алекандр Куренной. Генпрокуратура готовит иск в отношении Захарченко об изъятии у него имущества на 484 млн рублей.

Ответчиками по иску станут еще пять человек из ближайшего окружения полковника, уточняет ТАСС. По данным ведомства, через них полковник хотел скрыть имущество. Прокуратура настаивает, что легальный доход не позволял им иметь такие средства.

Ранее суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии имущества у Захарченко на сумму более 9 млрд рублей. Прокуратура нашла у полковника недвижимость на 231 млн рублей, облигации на 208 тыс. долларов, ювелирные украшения на сумму выше 10 млн рублей. Были выявлены счета, на которые перечислялись деньги за аренду его недвижимости. Там лежало 35 млн рублей.