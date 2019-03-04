Полицию обеспечат аппаратами для создания копий любых ключей
Для российской полиции разработают специальное переносное устройство, с помощью которого можно изготовить дубликат любых ключей. Соответствующий конкурс объявлен на портале госзакупок.
Подробности конкурса не разглашаются. Известно, что стоимость проекта составляет 32 млн рублей. Заказчиком выступает НПО «Спецтехника и связь».
Организация проводит семь конкурсов на разработку различного оборудования для нужд полиции, их общая стоимость – 274 млн рублей, уточняет Lenta.ru. Среди них, например, расширение возможностей системы сбора информации об абонентах и оказанных услугах.
В конце февраля сообщалось, что МВД России разработает инструмент для создания отверстий в бетоне.
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