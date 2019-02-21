Полиция получит доступ к данным о здоровье водителей
Власти разрешат МВД и Минздраву обмениваться данными о водителях, которые, в частности, страдают алкоголизмом и имеют противопоказания к управлению машиной.
Законопроект разработан Минтрансом. Полиция получит доступ и к другим медицинским заключениям, нужным, к примеру, для принятия решения о выдаче водительских прав, пишет РБК.
Реализовать обмен данными планируют до 31 декабря 2024 года. Первоначально назывался срок до конца 2020 года.
О разработке соответствующего законопроекта сообщалось осенью 2018 года. Однако ведомства долго не могли прийти к согласию: Минздрав считал, что это нарушает врачебную тайну. МВД объясняло, что запрашиваемые сведения не будут напрямую касаться здоровья человека.
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