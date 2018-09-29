В Перми отказалась расследовать избиение коллекторами артистки театра

Полиция Перми отказала в возбуждении уголовного дела артистке Пермского театра оперы и балета Виктории Лебедевой, которая была избита коллекторами, перепутавшими адреса девушки и настоящей должницы.

Отказ Лебедева намерена оспорить в суде. Проверка информации показала, что избиения как такового не было, а угрозы звучали лишь в словесной форме, отметили в полиции. В связи с этим был дан отказ в возбуждении уголовного дела об «угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью».

Артистка утверждает, что ее били, после чего она была вынуждена месяц провести на больничном, передает агентство «URA.RU».

Инцидент произошел 15 августа. Коллекторы перепутали адреса Лебедевой и должницы, обратившись к артистке с угрозами. В ответ на это она вызвала полицию.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: происшествия
Следующая новость Чечня и Ингушетия обменялись территориями в две тысячи гектаров

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО