В Перми отказалась расследовать избиение коллекторами артистки театра

Полиция Перми отказала в возбуждении уголовного дела артистке Пермского театра оперы и балета Виктории Лебедевой, которая была избита коллекторами, перепутавшими адреса девушки и настоящей должницы.

Отказ Лебедева намерена оспорить в суде. Проверка информации показала, что избиения как такового не было, а угрозы звучали лишь в словесной форме, отметили в полиции. В связи с этим был дан отказ в возбуждении уголовного дела об «угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью».

Артистка утверждает, что ее били, после чего она была вынуждена месяц провести на больничном, передает агентство «URA.RU».

Инцидент произошел 15 августа. Коллекторы перепутали адреса Лебедевой и должницы, обратившись к артистке с угрозами. В ответ на это она вызвала полицию.