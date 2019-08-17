Полиция обыскала пятигорскую НКО из-за митингов в Москве

Накануне в пятигорском офисе «Миротворческой миссии им. генерала Лебедя», которую возглавляет член СПЧ Александр Мукомолов, прошли обыски. Причиной тому послужили массовые протестные акции в Москве.

Как рассказал сам Мукомолов, полицейские пытались выявить «неустановленную группу лиц, являющуюся координаторами деятельности находящихся на территории СКФО [Северо-Кавказский федеральный округ] автономных некоммерческих организаций». Силовики изъяли подлинники уставных и финансовых документов НКО, передаёт «Коммерсант».

Член СПЧ подчеркнул, что власти используют «методы незаконной тотальной проверки», пытаясь найти организаторов акций. Однако, уверил он, деятельность «Миротворческой миссии им. генерала Лебедя» не связана с протестами.

Межрегиональная общественная организация «Миротворческая миссия имени генерала Лебедя» занимается поиском пропавших людей на Северном Кавказе с 1998 года.

Напомним, 27 июля и 3 августа в столице прошли несанкционированные акции протеста оппозиции. Основным требованием кандидатов был допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. За эти два дня в столице были задержаны порядка двух тысяч человек. Следователи возбудили уголовное дело о «массовых беспорядках», все 14 фигурантов дела сейчас задержаны.