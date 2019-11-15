Полиция: «благовещенский стрелок» был ранен в перестрелке
Студент, который открыл огонь из ружья в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства, был ранен в перестрелке с полицейскими.
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили вооруженного молодого человека на втором этаже учебного заведения. Увидев оперативников, студент начал стрелять в них. Ответным огнем его ранили, после чего он покончил с собой.
Как сообщила преподаватель колледжа Валерия Манушкова, во время практической работы Даниил, зайдя в кабинет, встал в дверях, а в руках было ружье.
Преподаватель рассказала, что спряталась под парту после первого выстрела. Затем последовал еще один. На ее просьбы прекратить стрельбу он отреагировал очередным приказом покинуть аудиторию.
Женщина выбежала, побежала к охраннику и попросила нажать на «тревожную кнопку», сообщает «Интерфакс».
Как сообщалось ранее, частное охранное предприятие (ЧОП), которое охраняло колледж в Благовещенске, где произошла стрельба проверят. Директор Федеральной службы войск национальной гвардии России (Росгвардии) Виктор Золотов приказал проверить работу сотрудников ЧОП, допустивших трагедию в колледже.
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