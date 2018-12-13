Полиция Австрии устроила облаву биатлонистам из РФ за допинг

Полиция Австрии обвинила десять представителей России в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене. Об этом сообщил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, отметив, что в Австрии за это грозит уголовное наказание.

Он рассказал, что вечером 12 декабря в расположение сборной России пришли несколько представителей правоохранительных органов. Они обвинили в принятии допинга 10 человек, в числе которых биатлонисты Евгений Гараничев, Александр Логинов, Антон Шипулин, Ирина Старых и Алексей Волков, тренер Александр Касперович, а также двое врачей и двое массажистов.

На ЧМ-2017 года Волков и Шипулин завоевали золото в эстафете 4 по 7,5 километра. Шипулин также получил бронзу в смешанной эстафете.

Ни один из обвиняемых задержан не был, однако им придется дать объяснение полиции, уточняет Meduza. В Федерации биатлона России подтвердили, что полиция посетила сборную в Хохфильцене. Там с 13 по 16 декабря состоится второй этап Кубка мира по биатлону.

Биатлонистов ранее уже обвиняли в допинге. Так, из-за расследования в применении допинга Шипулин, Гараничев и Логинов не смогли участвовать в Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане .