Полиции дали право выносить предостережения россиянам

Полицейским в России разрешили выносить россиянам обязательные для исполнения предостережения. Они касаются недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений.

Изменения в закон «О полиции» подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на портале правовой информации.

Порядок объявления предостережения и форму установит МВД. Россиян могут предостерегать от совершения недопустимого антиобщественного поступка. До этого предостережения разрешалось выносить ФСБ и прокуратуре.

Ранее в России предложили наказывать лишением свободы за несообщение о преступлениях.