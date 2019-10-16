Полиции дали право выносить предостережения россиянам
Полицейским в России разрешили выносить россиянам обязательные для исполнения предостережения. Они касаются недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений.
Изменения в закон «О полиции» подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на портале правовой информации.
Порядок объявления предостережения и форму установит МВД. Россиян могут предостерегать от совершения недопустимого антиобщественного поступка. До этого предостережения разрешалось выносить ФСБ и прокуратуре.
Ранее в России предложили наказывать лишением свободы за несообщение о преступлениях.
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!