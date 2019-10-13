Полицейский застрелил безоружную чернокожую женщину

В Техасе полицейские прибыли по вызову соседа выяснить, почему дверь в дом так широко открыта. А увидев в окне хозяйку дома — застрелили ее.

По информации правоохранительной службы штата, сотрудники осматривали периметр дома и увидели человека, стоящего внутри здания у окна. Расценив ситуацию как угрозу, офицер выстрелил.

От полученного ранения женщина скончалась на месте.

Полицейского отстранили от службы до выяснения обстоятельств, передает РИА «Новости».

По имеющейся информации, хозяйка дома была чернокожей женщиной, а стрелявший офицер — белым мужчиной. Вероятнее всего это происшествие вызовет в обществе широкий резонанс. Зачастую подобные ситуации провоцируют протесты и беспорядки.