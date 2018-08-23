Полицейским Санкт-Петербурга запретили работать в одиночку
Полицейским Санкт-Петербурга запретили патрулировать улицы и приезжать на место предполагаемого преступления в одиночку.
Отмечается, что в городе сохраняется угроза совершения нападения на сотрудников органов внутренних дел.
Также перед руководством УМВД и ОМВД поставлена задача пристально следить за обеспечением безопасности и защищенности своих объектов, соблюдением установленных требований по пропускному и досмотровому режимам, передает «Народные новости».
Следующая новость В России раскритиковали идею микрочипа для водительских прав
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии