Полицейским Санкт-Петербурга запретили работать в одиночку

Полицейским Санкт-Петербурга запретили патрулировать улицы и приезжать на место предполагаемого преступления в одиночку.

Отмечается, что в городе сохраняется угроза совершения нападения на сотрудников органов внутренних дел.

Также перед руководством УМВД и ОМВД поставлена задача пристально следить за обеспечением безопасности и защищенности своих объектов, соблюдением установленных требований по пропускному и досмотровому режимам, передает «Народные новости».