Полицейским Санкт-Петербурга запретили работать в одиночку

Полицейским Санкт-Петербурга запретили патрулировать улицы и приезжать на место предполагаемого преступления в одиночку.

Отмечается, что в городе сохраняется угроза совершения нападения на сотрудников органов внутренних дел.

Также перед руководством УМВД и ОМВД поставлена задача пристально следить за обеспечением безопасности и защищенности своих объектов, соблюдением установленных требований по пропускному и досмотровому режимам, передает «Народные новости».

Новости по теме
Теги:
Следующая новость В России раскритиковали идею микрочипа для водительских прав

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО