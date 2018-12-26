Политологи назвали города РФ с бестолковыми управленцами

Махачкала и Владивосток признаны самыми неэффективно управляемыми городами России. К такому выводу пришли политологи Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

Столица Дагестана заняла 92-ое место рейтинга. Причиной этого стал коррупционный скандал в республике. Так, 7 ноября был задержан бывший мэр Махачкалы Абусупьян Гасанов, он подозревался в превышении должностных полномочий.

Его предшественник Муса Мусаев был осужден на четыре года лишения свободы за превышение должностных полномочий. В Махачкале отмечается низкий уровень расходов на ЖКХ и дороги, а также большой дефицит мест в детских садах, говорится в исследовании.

На 91-ом месте рейтинга расположился Владивосток. В городе фактически не было и нет городской власти, заявил политолог Ростислав Туровский. В 2016 году за получение взятки задержали Игоря Пушкарева. Сменивший его Виталий Веркеенко был мэром недолго – он ушел в отставку после того, как сентябрьские выборы мэра аннулировали.

В числе других аутсайдеров – Петрозаводск, Волгоград и Улан-Удэ. Как показало исследование, самое эффективное управление в Тюмени. После нее следуют Казань и Салехард. В пятерке лидеров оказались Ростов-на-Дону и Ханты-Мансийск, пишет РБК.

Рейтинг АПЭК не берет во внимание города федерального значения. Эксперты оценивают два блока – политико-управленческий и социально-экономический. В оценке эффективности управления участвовали 152 эксперта.