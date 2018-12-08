Политиков Украины могут начать проверять у психиатра
В Верховной раде зарегистрировали законопроект, который предлагает на обязательной основе проводить психиатрический и наркологический осмотр кандидата на пост президента Украины.
Инициаторами законопроекта стали лидер Радикальной партии Олег Ляшко и народные депутаты из его фракции.
Предполагается, что данный документ должен внести изменения в закон «О выборах президента Украины», сообщает RT.
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