Политика Франции отправили в «психушку» за зверства боевиков

Лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен направили на психиатрическую экспертизу после выложенных ею в социальной сети роликов о зверствах террористов, включая казнь американского журналиста Джеймса Фоули.

Сама Марин Ле Пен отметила, что ни о какой пропаганде речи не шло. Напротив, она хотела обратить внимание общественности на преступления боевиков.

Специалисты должны выяснить, осознает ли политик свои слова и может ли отвечать на вопросы. Кроме того, психиатрам нужно понять, действовала ли Ле Пен «под воздействием непреодолимой силы» и дать прогноз ее состоянию, передает «Экономика сегодня».