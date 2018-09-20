Политика Франции отправили в «психушку» за зверства боевиков
Лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен направили на психиатрическую экспертизу после выложенных ею в социальной сети роликов о зверствах террористов, включая казнь американского журналиста Джеймса Фоули.
Сама Марин Ле Пен отметила, что ни о какой пропаганде речи не шло. Напротив, она хотела обратить внимание общественности на преступления боевиков.
Специалисты должны выяснить, осознает ли политик свои слова и может ли отвечать на вопросы. Кроме того, психиатрам нужно понять, действовала ли Ле Пен «под воздействием непреодолимой силы» и дать прогноз ее состоянию, передает «Экономика сегодня».
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