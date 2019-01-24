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Полезная, но недоступная: в Сибири найдена «золотая» рыбка

Полезная, но недоступная: в Сибири найдена «золотая» рыбка

Красноярские ученые и Росрыболовство сошлись во мнениях, что самой полезной в мире рыбой является боганидский голец. При этом массовому потребителю он недоступен.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков рассказал, что боганидский голец обитает в озерах Сибири и отличается самым большим содержанием омега-3-полиненасыщенных жирных кислот. При этом данная рыба недоступна покупателям из-за того, что гольца немного.

Глава ведомства рассказал «Российской газете», что есть и другие ценные виды рыб. В частности, он посоветовал обратить внимание на сардину иваси. Она незначительно уступает гольцам по содержанию полезных микроэлементов.

Шестаков добавил, что Росрыболовство планирует составить рейтинг самых полезных рыб, обитающих на территории России.

В декабре 2018 года Госдума приняла закон, гарантирующий бесплатный доступ к любительской рыбалке.

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Места: Россия
События: общество
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