Полет на реактивном ранце впервые закончился смертью

В Пуэрто-Рико во время подготовки к одному из городских фестивалей австралиец Кельман Ричес погиб во время перелета на своем реактивном ранце.

По информации местного издания El Nuevodia, по неизвестным причинам реактивный ранец Ричеса взорвался, когда тот находился на высоте около семи метров. После падения его отвезли в местную больницу, где он скончался от полученных травм.

Помимо самого Ричеса от выхода устройства из строя никто не пострадал.

Отметим, что энтузиасты по всему миру поднимаются в воздух на реактивных ранцах без какой-либо дополнительной страховки над землей. Однако это первая известная на сегодняшний день авария на реактивном ранце со смертельным исходом.

Читайте нас в мобильном приложении