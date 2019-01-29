Полет ненормальный: стюардессу избили по пути в Турцию
Самолет авиакомпании «Россия», летевший из Санкт-Петербурга в Анталью, экстренно приземлился в Сочи. Причиной незапланированной посадки стало избиение стюардессы одним из пассажиров.
По данным ТАСС, мужчина 1985 года рождения нанес травмы стюардессе, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Он оскорблял женщину и провоцировал бортпроводников на драку.
В зависимости от степени тяжести будет принято решение об административном или уголовном наказании. Сейчас дебошир находится в руках полиции.
Ранее пассажир рейса Сургут-Москва потребовал развернуть самолет в Афганистан. Пилоты экстренно посадили воздушное судно в Ханты-Мансийске.
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