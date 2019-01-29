Полет ненормальный: стюардессу избили по пути в Турцию

Самолет авиакомпании «Россия», летевший из Санкт-Петербурга в Анталью, экстренно приземлился в Сочи. Причиной незапланированной посадки стало избиение стюардессы одним из пассажиров.

По данным ТАСС, мужчина 1985 года рождения нанес травмы стюардессе, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Он оскорблял женщину и провоцировал бортпроводников на драку.

В зависимости от степени тяжести будет принято решение об административном или уголовном наказании. Сейчас дебошир находится в руках полиции.

Ранее пассажир рейса Сургут-Москва потребовал развернуть самолет в Афганистан. Пилоты экстренно посадили воздушное судно в Ханты-Мансийске.